Адвокат Учителя обнаружил в России «дремучую поклонщину»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин в разговоре с РБК позитивно оценил арест лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.
«Мы положительно оцениваем [арест Калинина], поскольку это ровно то, что и должно было произойти после всего содеянного им», — заявил адвокат.
Добрынин предположил, что после такой реакции государства поджоги и всплеск насилия должны прекратиться, а все «акцентуированные граждане, поклонники и сторонники депутата Поклонской будут держать себя в руках». «Россия до этого проходила и через гапоновщину, теперь у нас испытание дремучей поклонщиной», — добавил юрист.
Адвокат отметил, что поведение депутата Натальи Поклонской «находится за гранью депутатской этики».
«Нас [реакция Поклонской на арест Калинина] мало интересует, поскольку с точки зрения права она [реакция Поклонской] лишена смысла и все ее малейшие юридические попытки атаковать нас отбиты», — отметил Добрынин.
Таганский суд Москвы 23 сентября арестовал Калинина до 22 ноября по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». В отношении Калинина возбудили уголовное дело по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).
Калинин не признал свою вину, но не стал отрицать факт отправки писем владельцам кинотеатров. По его словам, он «направлял их по религиозным убеждениям».
Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил 25 сентября, что Калинин в 2002 году был приговорен Норильским городским судом к восьми годам тюрьмы за убийство с отягчающими обстоятельствами. Также его судили по ч. 3 ст. 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище) и по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).
В сентябре киносети «Синема Парк» и «Формула кино» сообщили об отказе показывать «Матильду» из-за писем с угрозами от «Христианского государства». Представители сетей в беседе с РБК заявили, что им угрожали «парализовать инфраструктуру России» из-за «безрассудства, которое сейчас происходит в кинематографе».
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».