Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,89 57,43 EUR Нал. 68,80 68,17 USD Бирж. 57,64 +0,14 EUR Бирж. 68,25 -0,41 USD ЦБ. 57,57 -0,09 EUR ЦБ. 68,56 -0,52 EUR/USD 1,18 -0,01 BTC/USD Бирж. 3905,80 +246,95 ММВБ 2069,11 +0,85% РТС 1130,54 +0,65% Brent 58,55 +2,90% DJIA 22281,23 -0,31% Nasdaq 6365,88 -0,95% FTSE 7301,29 -0,13%
Адвокат Учителя обнаружил в России «дремучую поклонщину»
Лента новостей
Бывший глава РАН Фортов поддержал кандидата Сергеева 20:22, Общество СК заподозрил сотрудников «ВИМ-Авиа» в хищениях денег пассажиров 20:14, Бизнес Президента «Ювентуса» отстранили от футбола за махинации с билетами 20:08, Спорт Суд арестовал Удальцова на пять суток 20:02, Политика Минкультуры рассказало об идее следить за соблюдением ПДД в фильмах 19:55, Общество Новый самарский губернатор проверит все контракты команды Меркушкина 19:50, Политика Двум британским ныряльщикам запретили въезд на Украину 19:46, Политика «В головах все перепутано»: чем запомнится экс-губернатор Меркушкин 19:42, Политика Мэрию Грозного эвакуировали после звонка о минировании 19:41, Общество Греф рассказал о первой покупке за биткоины 19:38, Финансы Адвокат Учителя обнаружил в России «дремучую поклонщину» 19:34, Общество Дмитрий Азаров — РБК: «Ревизия будет по всем направлениям деятельности» 19:26, Интервью Минсельхоз предложил увеличить штрафы за незаконный вылов рыбы 19:22, Бизнес Экс-конгрессмена осудили за откровенную переписку с девочкой-подростком 19:16, Политика Болельщики «Зенита» объяснили акцию протеста на матче с «Краснодаром» 19:11, Спорт На мебельной фабрике в подмосковном Чехове произошел пожар 19:06, Общество Пхеньян заявил о «полном праве» сбивать американские самолеты 19:00, Политика Власти Крыма назвали «международной чушью» доклад ООН о правах человека 18:53, Политика Трамп продолжил нападки на отказывающихся вставать во время гимна атлетов 18:45, Политика В Госдуме предложили ввести русские синонимы для «майнинга» и «блокчейна» 18:25, Технологии и медиа Пять турниров, фильм и книга: что успела Шарапова после возвращения 18:15, Спорт  Facebook и Amazon стали мировыми лидерами по росту стоимости бренда 18:12, Бизнес Уровень сероводорода в Балашихе превысил норму в 625 раз 18:09, Общество Битва за процент: как понизить ставку по открытому кредиту 18:03, Деньги Цена барреля нефти Brent впервые с января 2017 года превысила $58 18:00, Экономика В МИДе сочли гибель российского генерала в Сирии «платой за двуличие США» 17:57, Политика Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Skype 17:54, Технологии и медиа Фигурант дела о хищениях во ФСИН вышел на свободу условно-досрочно 17:50, Политика
Адвокат Учителя обнаружил в России «дремучую поклонщину»
Конфликт вокруг «Матильды», 19:34
0
Адвокат Учителя обнаружил в России «дремучую поклонщину»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин в разговоре с РБК позитивно оценил арест лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.

«Мы положительно оцениваем [арест Калинина], поскольку это ровно то, что и должно было произойти после всего содеянного им», — заявил адвокат.

Добрынин предположил, что после такой реакции государства поджоги и всплеск насилия должны прекратиться, а все «акцентуированные граждане, поклонники и сторонники депутата Поклонской будут держать себя в руках». «Россия до этого проходила и через гапоновщину, теперь у нас испытание дремучей поклонщиной», — добавил юрист.

Адвокат отметил, что поведение депутата Натальи Поклонской «находится за гранью депутатской этики».

«Нас [реакция Поклонской на арест Калинина] мало интересует, поскольку с точки зрения права она [реакция Поклонской] лишена смысла и все ее малейшие юридические попытки атаковать нас отбиты», — отметил Добрынин.

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

Таганский суд Москвы 23 сентября арестовал Калинина до 22 ноября по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». В отношении Калинина возбудили уголовное дело по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).

Калинин не признал свою вину, но не стал отрицать факт отправки писем владельцам кинотеатров. По его словам, он «направлял их по религиозным убеждениям».

Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил 25 сентября, что Калинин в 2002 году был приговорен Норильским городским судом к восьми годам тюрьмы за убийство с отягчающими обстоятельствами. Также его судили по ч. 3 ст. 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище) и по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

В сентябре киносети «Синема Парк» и «Формула кино» сообщили об отказе показывать «Матильду» из-за писем с угрозами от «Христианского государства». Представители сетей в беседе с РБК заявили, что им угрожали «парализовать инфраструктуру России» из-за «безрассудства, которое сейчас происходит в кинематографе».

«Христианское государство — Святая Русь»

У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».

В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирона Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.

Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.

Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.

В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».

Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».

Теги: Александр Калинин , «Матильда» , Алексей Учитель , «Христианское государство» , Константин Добрынин ...
Главное
СК заподозрил сотрудников «ВИМ-Авиа» в хищениях денег пассажиров Бизнес
Материалы по теме
МВД возбудило дело из-за попыток сорвать показ «Матильды» Общество
Лидер «Святой Руси» задержан за давление на кинотеатры из-за «Матильды» Общество
Режиссер «Матильды» пригласил британскую королевскую семью на премьеру Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку