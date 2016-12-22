Адвокат Учителя обнаружил в России «дремучую поклонщину»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин в разговоре с РБК позитивно оценил арест лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина.

«Мы положительно оцениваем [арест Калинина], поскольку это ровно то, что и должно было произойти после всего содеянного им», — заявил адвокат.

Добрынин предположил, что после такой реакции государства поджоги и всплеск насилия должны прекратиться, а все «акцентуированные граждане, поклонники и сторонники депутата Поклонской будут держать себя в руках». «Россия до этого проходила и через гапоновщину, теперь у нас испытание дремучей поклонщиной», — добавил юрист.

Адвокат отметил, что поведение депутата Натальи Поклонской «находится за гранью депутатской этики».

«Нас [реакция Поклонской на арест Калинина] мало интересует, поскольку с точки зрения права она [реакция Поклонской] лишена смысла и все ее малейшие юридические попытки атаковать нас отбиты», — отметил Добрынин.

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России Общество

Таганский суд Москвы 23 сентября арестовал Калинина до 22 ноября по делу о принуждении владельцев киносетей не показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда». В отношении Калинина возбудили уголовное дело по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения).

Калинин не признал свою вину, но не стал отрицать факт отправки писем владельцам кинотеатров. По его словам, он «направлял их по религиозным убеждениям».

Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил 25 сентября, что Калинин в 2002 году был приговорен Норильским городским судом к восьми годам тюрьмы за убийство с отягчающими обстоятельствами. Также его судили по ч. 3 ст. 162 (разбой с незаконным проникновением в жилище) и по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

В сентябре киносети «Синема Парк» и «Формула кино» сообщили об отказе показывать «Матильду» из-за писем с угрозами от «Христианского государства». Представители сетей в беседе с РБК заявили, что им угрожали «парализовать инфраструктуру России» из-за «безрассудства, которое сейчас происходит в кинематографе».