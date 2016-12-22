Фигурант дела о хищениях во ФСИН вышел на свободу условно-досрочно

Директор компании «Мета» Николай Мартынов, осужденный по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов для ФСИН, вышел на свободу условно-досрочно. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

«Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство Мартынова об условно-досрочном освобождении», — сказала она.

Николай Мартынов был осужден в особом порядке в июле 2016 года. Он стал единственным фигурантом дела, который признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.

Фигурантами дела о махинациях при госзакупках также являются бывший директор ФСИН Александр Реймер, которого в середине июня приговорили к восьми годам лишения свободы, и его экс-подчиненные Николай Криволапов и Виктор Определенов. Их суд приговорил к пяти годам и восьми месяцам, а также к шести годам колонии соответственно.

Реймера обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Суд счел, что в результате действий экс-директора ФСИН электронные браслеты для подследственных, которые содержатся под домашним арестом, приобретались по завышенной цене у единственной компании Николая Мартынова «Мета». Он делил с Реймером выручку, говорилось в постановлении суда.

​​Деньги от закупки браслетов компания обналичивала через фирмы-однодневки. В результате 2,3 млрд руб. было направлено на цели, не связанные с нуждами ФСИН. Из них 1,3 млрд руб. было похищено. Как подчеркивал в суде гособвинитель, Реймер успел получить от Мартынова 140 млн руб. в качестве взятки.