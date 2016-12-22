Хабаровского таксиста накажут за самоуправство из-за «умывания» зеленкой

В Хабаровске водителя такси, заставившего «умыться» зеленкой пассажиров, не оплативших проезд, привлекут к административной ответственности за самоуправство (ст. 19.1 КоАП). Об этом сообщили в краевом управлении МВД.

Также в отношении родителей несовершеннолетних пассажирок были составлены протоколы по ст. 5.35 КоАп (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Кроме того, в следственные органы были переданы материалы по факту размещения в соцсетях видеоролика, в котором могут содержаться признаки нарушения права на частную жизнь.

26 августа водитель одной из фирм такси получил заказ на перевозку пассажиров из пригорода Хабаровска в город Вяземский. Стоимость поездки составила 2150 руб. У пассажиров — двух девушек 1999 и 2002 годов рождения и 18-летнего молодого человека — при себе не было наличных, однако они пообещали снять деньги с банковской карты. Когда они приехали в пункт назначения, юноша заявил, что у них недостаточно средств и оплатить поездку они не могут.

42-летний водитель решил вернуться вместе с пассажирами в Хабаровск. На остановке в микрорайоне Красная Речка он купил зеленку и заставил пассажиров в качестве наказания нанести раствор на открытые части тела. После этого таксист уехал, а молодым людям пришлось добираться самостоятельно.

После того как видеозапись «умывания» была опубликована в интернете, полиция начала проверку по факту случившегося. 29 сентября таксист самостоятельно явился в полицию. Он рассказал, что не заставлял «умываться» зеленкой пассажиров, а лишь предложил им эту опцию как альтернативный способ оплаты проезда. Мужчина добавил, что не применял к ним физической силы и «психологического воздействия».



После произошедшего сервис такси «Максим», где работал мужчина, перестал сотрудничать с ним и еще одним участником инцидента.