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Правительство упростит таможенные процедуры для экспортеров
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Правительство упростит таможенные процедуры для экспортеров
Экономика, 16:54
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Правительство упростит таможенные процедуры для экспортеров
Документооборот станет проще, количество проверок сократится, обещают в кабмине. Об актуализации «дорожной карты» «Совершенствование таможенного администрирования» сообщил премьер Дмитрий Медведев
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство актуализировало «дорожную карту» «Совершенствование таможенного администрирования», сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами, передает корреспондент РБК. «Дорожная карта» действует с 2012 года и постоянно обновляется и дополняется, подчеркнул Медведев.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, который курирует направление по развитию экспорта и реализацию «дорожной карты», пояснил, что документ включает 111 мероприятий и на 80% уже выполнен, по 21 мероприятию работа продолжается. В обновленную версию документа правительство включило еще 19 мероприятий. «Мероприятия касаются, например, других требований при проектировании и строительстве пунктов пропуска. Считается, что современные требования достаточно сложные, дублируют многие функции, в том числе позволяют проводить повторные ненужные проверки в рамках пункта пропуска», — пояснил Шувалов. Согласно «дорожной карте», необходимо будет принять новый норматив для современных пунктов пропуска, чтобы обслуживать​ экспортные и импортные операции. Разработкой норматива займутся Минэкономразвития, Минстрой и ФТС.

Еще один пункт «дорожной карты» — в пилотном режиме будет упрощен документооборот. «Теперь будет разрешено при электронном взаимодействии не заполнять бумажные носители, от них отказаться. Мы посмотрим, как пройдет «пилот», имеем в виду, что он пройдет, конечно же, успешно, и после чего мы сможем все перевести в электронную форму», — рассказал вице-премьер.

Также документ предусматривает специальный регламент прохождения товаров через таможню, когда «исключаются дублирующие проверки, проверки будут проходить всего лишь один раз», рассказал Шувалов. При заполнении таможенных деклараций в электронном виде, по словам вице-премьера, отправителям грузов не придется проходить «все те административные процедуры, которые сопровождают прохождение грузов в настоящий момент». Изменения согласованы с представителями бизнеса и странами — участниками ЕАЭС.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: Игорь Шувалов , экспортеры , «дорожная карта»
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