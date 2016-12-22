В Краснодаре задержали подозреваемых в каннибализме супругов

В Краснодаре полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в двух убийствах и каннибализме. Их удалось обнаружить по селфи с человеческими останками. Об этом РБК рассказал источник в Следственном комитете России (СКР).

Во вторник, 12 сентября, в комнате общежития военно-авиационного училища на улице Дзержинского в Краснодаре были обнаружены фрагменты человеческого тела. Об этом РБК рассказал источник в СКР, а также подтвердил другой источник, знакомый с материалами уголовного дела. «По подозрению в убийстве оперативники задержали проживающую в этой комнате семейную пару. У следствия есть фотографии, сделанные на телефон хозяином комнаты», — рассказал собеседник РБК. Отмечается, что телефон с фотографиями мужчины на фоне человеческих останков в полицию принесли рабочие. Было установлено, что гаджет принадлежит 35-летнему жителю Краснодара.

Также на кухне общежития были обнаружены фрагменты пищи и замороженное мясо неизвестного происхождения, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета. Также останки были найдены на территории училища.

В настоящий момент задержанных проверяют на причастность к нескольким убийствам, отметил источник, знакомый с материалами расследования. «Следствие имеет доказательства только двух убийств, совершенных парой, об остальных эпизодах рассказала подозреваемая, которая дает сбивчивые показания», — добавил собеседник РБК.

Как сообщает следственное управление СКР по Краснодарскому краю, с одной из жертв супруги познакомились 8 сентября. Вместе они пошли на заброшенную территорию в районе улицы Гастелло, где стали распивать алкоголь. Там у них возник конфликт, в результате которого мужчина убил новую знакомую и расчленил тело.

Часть фрагментов тела он оставил на месте преступления, а остальные части спрятал, предварительно сфотографировав их на свой мобильный телефон. 11 сентября рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц города, обнаружили телефон и обратились в полицию.

Как РБК рассказал источник, близкий к училищу, подозреваемая в 1990-е годы работала в летном училище имени Серова в Краснодаре. «Была массажистом, вышла замуж за офицера. Они много пили, муж, говорят, умер, она стала еще больше пить. К ней привязался другой мужчина. Офицерам давали комнаты, они свою приватизировали. Они там прописаны, поэтому их обязаны пускать на территорию части. Где-то в двухтысячных она перестала работать в училище. В части о том, что они делают с людьми, не знали, но понимали, что это больные алкоголики», — сказал он.

Один из местных жителей рассказал РБК, что подозреваемая получила комнату как работник училища. «Она, насколько известно, не работала в училище. Просто им [супругам] выделяли [общежитие], но все время они были под угрозой выселения», — рассказал РБК источник, близкий к училищу. Он добавил, что женщина стоит на учете в психдиспансере.

«Слухи про ее странности ходили давно, как только задержали. Обсуждали, что женщина [подозреваемая] работала и жила в училище, но достоверно никто не помнит», — отметил источник РБК.

«Я учился в 2014–2016 годах, женщину [подозреваемую] я точно не помню, а вот молодого человека [подозреваемого] отлично помню в стенах училища. Его все помнят, ведь он каждый день постоянно ходил туда-сюда. Он не был каким-то странным парнем, обычным. Чем он занимался — понятия не имею, а жил он в дальнем [общежитии]. На территории нашего училища четыре общежития, так вот в самой дальней почти никто не живет, и она фактически пустует», — рассказал РБК бывший курсант училища.