В ОАЭ умерла самая тяжелая женщина в мире

Иман Ахмед (Фото: Shailesh Andrade / Reuters)

Ранее считавшаяся самой тяжелой женщиной в мире египтянка ​Иман Ахмед Абдулатти скончалась в одной из больниц в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщает газета Mirror.

По данным издания, женщина скончалась после множественных операций по снижению веса. Изначально ее вес составлял 500 кг. После поступления в больницу в Мумбаи Абдулатти удалось похудеть до 200 кг. Несмотря на достигнутый результат, семья египтянки решила перевести ее в одну из больниц в ОАЭ, где вскоре женщина скончалась от почечной недостаточности.

​«Она находилась под наблюдением медицинской команды из более чем 20 врачей разных специальностей, которые наблюдали здоровье Иман с момента ее прибытия в ОАЭ», — сообщили в пресс-службе больницы. Представители больницы принесли семье погибшей соболезнования.