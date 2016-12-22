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На Украине убили председателя правления «Киевоблэнерго»
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На Украине убили председателя правления «Киевоблэнерго»
Политика, 14:50
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На Украине убили председателя правления «Киевоблэнерго»
В Киевской области неизвестные напали на председателя правления «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного, сообщили в Национальной полиции Украины. Грабители убили Полывяного, когда он отказался рассказать, где в его доме находится сейф
Иван Полывяный (Фото: odessitua.com)

Под Киевом убит председатель правления энергетической компании «Киевоблэнерго» Иван Полывяный, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Убийство произошло в селе Белогородка Киево-Святошинского района вечером в воскресенье, 24 сентября, говорится в сообщении. Неизвестные проникли через забор во двор дома Полывяного. «Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену», — говорится в сообщении. По информации полиции, нападавшие начали бить супругов, требуя сказать, где находится сейф. Не получив ответа, нападавшие забрали около 15 тыс. грн (около 30 тыс. руб.), лежавших на видном месте, а также золотое кольцо, принадлежащее жене Полывяного. Хозяина дома они перетащили в другую комнату, где продолжили избиение. Потом нападавшие скрылись.

После того, как женщина смогла освободиться, она вызвала скорую помощь и полицию. В комнате, куда нападавшие перетащили председателя правления «Киевоблэнерго», полицейские обнаружили его тело без признаков жизни.

По данным полиции, неизвестные «не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом». По факту убийства было возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Иван Полывяный занимал пост председателя правления «Киевоблэнерго» с января 2015 года. Компания специализируется на поставке электроэнергии потребителям Киевской области и является частью энергетического бизнеса одной из ведущих украинских управляющих компаний — «ВС Энерджи Интернейшнл Украина», говорится на сайте «Киевоблэнерго».

Криминалист на месте преступления (Фото: официальный сайт Национальной полиции Украины)

Криминалист на месте преступления (Фото: официальный сайт Национальной полиции Украины)

Автор: Анна Рудяк.
Теги: Украина , «Киевоблэнерго»
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