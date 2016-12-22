На Украине убили председателя правления «Киевоблэнерго»

В Киевской области неизвестные напали на председателя правления «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного, сообщили в Национальной полиции Украины. Грабители убили Полывяного, когда он отказался рассказать, где в его доме находится сейф

Иван Полывяный (Фото: odessitua.com)

Под Киевом убит председатель правления энергетической компании «Киевоблэнерго» Иван Полывяный, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Убийство произошло в селе Белогородка Киево-Святошинского района вечером в воскресенье, 24 сентября, говорится в сообщении. Неизвестные проникли через забор во двор дома Полывяного. «Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену», — говорится в сообщении. По информации полиции, нападавшие начали бить супругов, требуя сказать, где находится сейф. Не получив ответа, нападавшие забрали около 15 тыс. грн (около 30 тыс. руб.), лежавших на видном месте, а также золотое кольцо, принадлежащее жене Полывяного. Хозяина дома они перетащили в другую комнату, где продолжили избиение. Потом нападавшие скрылись.