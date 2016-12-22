Армения заявила о признании русского языка в стране иностранным

В Армении русский язык приобрел статус иностранного, заявил ТАСС ​министр образования и науки республики Левон Мкртчян.

«Единственным государственным языком в Армении является и останется армянский язык, поскольку мы — независимое, суверенное государство», — сказал он. «Это аксиоматичная истина. Все остальные языки — иностранные», — подчеркнул Мкртчян.

Он напомнил, что русский язык «широко распространен в Армении» еще с советских времен, однако «никакого статуса до сих пор не имел». В настоящее время при поступлении в вузы абитуриенты по предмету «иностранный язык» сдают экзамены по английскому, немецкому, французскому, испанскому или итальянскому языкам, рассказал министр. «Русского среди этих языков нет. Отныне мы фиксируем, что русский язык имеет в Армении статус иностранного языка», — отметил он.

Глава Минобрнауки добавил, что министерство разработало концепцию обучения русскому языку, которую уже вынесли на общественное обсуждение. В числе мер — открытие школ и увеличение числа классов с углубленным изучением русского языка, также там будут преподавать еще ряд предметов на русском языке, уточнил он. «Это важно, поскольку русский язык в Армении — самый распространенный, его обязательно проходят со второго класса во всех школах, — отметил Мкртчян. — Это рабочий язык СНГ, а теперь и Евразийского экономического союза». Он добавил, что сейчас ведется работа с Россотрудничеством над формированием больших аудиторий и классов для обучения армянской молодежи русскому языку как иностранному.

РБК направил запрос в Министерство образования и науки Армении.