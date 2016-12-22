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«Роскосмос» заявил о планах отправлять на орбиту космонавтов ОАЭ
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«Роскосмос» заявил о планах отправлять на орбиту космонавтов ОАЭ
Общество, 10:51
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«Роскосмос» заявил о планах отправлять на орбиту космонавтов ОАЭ

«Роскосмос» и космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали рамочное соглашение, по которому Россия может помочь ОАЭ создать свой отряд космонавтов. Об этом рассказал журналистам директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«Партнерство может быть в области пилотируемых программ, причем, насколько я понимаю, речь идет не о полете туриста», — пояснил Крикалев.

Он подчеркнул, что госкорпорация предложила ОАЭ начать сотрудничество с «самого простого и очевидного» — совместного производства космической техники и проведения научных экспериментов на МКС. «Это международная платформа для отработки технологий. Мы готовы включить их в перечень экспериментов», — сказал представитель госкорпорации.

Кроме того, со временем в «Роскосмосе» предложат помощь в подготовке космонавтов Арабских Эмиратов, в том числе в их отборе и тренировке. Крикалев при этом уточнил, что еще рано говорить о сроках реализации соглашения. Ожидается, что следующий этап переговоров пройдет в ноябре на авиашоу в Дубае.

Теги: ОАЭ , МКС , космонавты , «Роскосмос»
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