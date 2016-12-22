АИЖК снизило ипотечные ставки до 9%

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) с 25 сентября снизило ставки на 0,5–1,5 процентного пункта, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Минимальная ставка по ипотеке сейчас составляет 9%.

Диапазон снижения ставок зависит от типа продукта. На кредит для покупки строящегося жилья для многодетных семей и для покупателей жилья в Дальневосточном федеральном округе или в Байкальском регионе действует льготная ставка — 8,75% за счет дополнительного вычета на 0,25 п.п.

Ставки по продуктам «приобретение готового жилья», «приобретение квартиры на этапе строительства», «перекредитование», «целевой кредит под залог имеющейся квартиры» снижены на 0,5 п.п., говорится в сообщении агентства. По «военной ипотеке» ставка снижена на 1,5 п.п., а максимальная сумма займа увеличилась с 2,1 млн до 2,41 млн руб.

Как считают в АИЖК, до конца года основные участники ипотечного рынка будут стремиться к установлению ставок в диапазоне 9–9,5%. «На фоне стабильных цен на жилье и растущих доходов населения спрос на ипотеку сохраняется. При этом трендом текущей ситуации на рынке ипотеки является рефинансирование — на фоне общего снижения ставок заемщики активно пользуются перекредитованием, чтобы сократить платежи по кредитам, оформленным несколько лет назад», — говорят в АИЖК.

Банк России также ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке, что поддержит спрос на этот вид кредитования, говорила в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров 15 сентября, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки с 9 до 8,5%. «Мы считаем, будет хороший, здоровый рост. Качество кредитов пока хорошее и не вызывает никаких опасений», — говорила она.

При этом глава ЦБ заявила, что она не считает ситуацию на ипотечном рынке бумом.

В начале сентября стало известно о намерениях Альфа-банка перекроить свою розничную стратегию, сделав фокусом кредитования ипотеку. Об этом писал «Коммерсантъ». Банк планирует войти в топ-5 по активам среди ипотечных банков за три года.