Консервативный блок Меркель получил большинство мест в бундестаге

Консервативный блок канцлера Германии Ангелы Меркель — ​Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) — получил большинство мест в бундестаге. Об этом говорится на сайте Федеральной избирательной комиссии.

Согласно ЦИК, союз ХДС/ХСС займет в парламенте 246 мест из 709 (200 мандатов получил Христианско-демократический союз, 46 — Христианско-социальный). Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) получит 153 мандата — на 40 меньше, чем на предыдущих выборах в 2013 году. Ранее не представленная партия «Альтернатива для Германии» займет 94 места.

​Свободной демократической партии достанется 80 мест, «Зеленым» — 67, Левой партии — 69. По данным ЦИК, явка избирателей составила 76,2%. За блок Ангелы Меркель проголосовали 33% избирателей (на предыдущих выборах блоку свой голос отдали 41,5% граждан).

Ранее Меркель прокомментировала итоги выборов в немецкий парламент. «Мы [ХДС] — самая успешная политическая сила, у нас есть мандат на формирование правительства, и никто не сможет сформировать его против нас», — написала канцлер в своем Twitter. При этом, как подчеркивало немецкое издание ZDF, блок Меркель показал худший результат за последние несколько лет.