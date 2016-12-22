СМИ узнали о нахождении тела убитого Толмачева в квартире более месяца

Тело бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Виктора Толмачева, о смерти которого стало известно накануне, пролежало в его квартире 1,5 месяца. Об этом соседи спортсмена рассказали РЕН ТВ.
По словам соседей, никто не видел 78-летнего хоккеиста живым с августа, с того же времени в подъезде дома появился запах разложения. Дочь Толмачева, которую подозревают в убийстве бывшего вратаря, жила «вместе с ним», рассказали телеканалу соседи.
По данным телеканала, участкового в квартиру Толмачева вызвала его бывшая жена, дверь открыла его дочь, но не хотела пускать полицейского внутрь. «Когда участковый все же прорвался в помещение, он увидел тело Виктора Толмачева, лежащее на полу, завернутое в полиэтилен и тряпки», — сказано в сообщении. Дочь Толмачева, как сообщает РЕН ТВ, задержали.
Об убийстве знаменитого хоккеиста стало известно накануне, 24 сентября. В МВД сообщали РБК, что 55-летняя дочь хоккеиста «не позднее 22 сентября» нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки, от чего Толмачев скончался на месте. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Виктор Толмачев родился 24 августа 1939 года. В 1953 году он начал свою спортивную карьеру в столичной детско-юношеской спортивной школе «Метрострой». После Толмачев начал играть в московском хоккейном клубе «Локомотив», с 1958 года по 1962 год спортсмен выступал за команду СКА МВО города Калинина (сейчас — Тверь), в 1963–1969 годах он начал играть за московский ЦСКА.
В составе ЦСКА хоккеист пять раз становился чемпионом Советского Союза. За хоккейную сборную Советского Союза Толмачев провел десять официальных игр.