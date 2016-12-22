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Телевидение Чечни показало запись с «исчезнувшим» певцом Бакаевым
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Телевидение Чечни показало запись с «исчезнувшим» певцом Бакаевым
Общество, 04:10
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Телевидение Чечни показало запись с «исчезнувшим» певцом Бакаевым
Телевидение Чеченской республики опубликовало видеозапись с певцом Зелимханом Бакаевым, которого считали пропавшим без вести. На ней он утверждает, что живет в Германии и всем доволен

Видео: Youtube / ЧГТРК «Грозный»

Видеозапись, сделанная на камеру мобильного телефона, появилась в эфире ГТРК «Грозный». На ней Бакаев говорит, что «добрался до Германии, где ему офигенно». При этом не сообщается, когда именно была сделана эта запись.

При этом в эфире ГТРК «Грозный» сама история с исчезновением Бакаева была названа «напрасными попытками возвести клевету на руководство Чечни. «В то время как увлекшиеся криминально-очернительным жанром журналисты пытались приплести к этому делу имя Главы Чеченской Республики, Зелим Бакаев отдыхал в Германии», — говорится в сообщении.

Информация об исчезновении Бакаева появилась в августе. Тогда издание «Кавказ.Реалии» сообщило, что певец пропал. При этом источник издания в одной из чеченских правозащитных организаций предположил, что отношение к инциденту имел высокопоставленный чиновник из администрации главы Чечни Рамзана Кадырова.

18 сентября министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил РБК, что исчезновение Бакаева не стоит связывать с политикой. «Все, что зависит от Рамзана Кадырова для того, чтобы обнаружился Зелимхан Бакаев, который ничего плохого не сделал нашей республике, которого любили, восхищались его творчеством, будет сделано», — указал чиновник.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Германия , певец , .Чечня
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