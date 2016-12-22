Телевидение Чечни показало запись с «исчезнувшим» певцом Бакаевым

Телевидение Чеченской республики опубликовало видеозапись с певцом Зелимханом Бакаевым, которого считали пропавшим без вести. На ней он утверждает, что живет в Германии и всем доволен

Видео: Youtube / ЧГТРК «Грозный»

Видеозапись, сделанная на камеру мобильного телефона, появилась в эфире ГТРК «Грозный». На ней Бакаев говорит, что «добрался до Германии, где ему офигенно». При этом не сообщается, когда именно была сделана эта запись.

При этом в эфире ГТРК «Грозный» сама история с исчезновением Бакаева была названа «напрасными попытками возвести клевету на руководство Чечни. «В то время как увлекшиеся криминально-очернительным жанром журналисты пытались приплести к этому делу имя Главы Чеченской Республики, Зелим Бакаев отдыхал в Германии», — говорится в сообщении.

Информация об исчезновении Бакаева появилась в августе. Тогда издание «Кавказ.Реалии» сообщило, что певец пропал. При этом источник издания в одной из чеченских правозащитных организаций предположил, что отношение к инциденту имел высокопоставленный чиновник из администрации главы Чечни Рамзана Кадырова.