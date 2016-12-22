В Турции убили туриста из Белоруссии

Белорусский турист погиб после драки с официантом в баре в районе Турунч в городе Мармарис на юго-западе Турции. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По данным издания, 28-летний белорус Виктор Халадко отдыхал с женой в отеле и пришел в баре после его закрытия. Халадко потребовал у 17-летнего официанта обслужить его, тот отказался.

После этого началась драка, во время которого официант нанес несколько ножевых ранений белорусскому туристу. Он был доставлен в больницу, где скончался. Официант был задержан, 24 сентября суд должен принять решение о его аресте.

Ранее стало известно, что российский турист Илья Иванов получил многочисленные переломы после падения с параплана возле города Фетхие в провинции Мугла в Турции.

Инцидент произошел 23 сентября, турист спускался на параплане с горы Бабадаг. Во время полета купол парашюта туриста внезапно закрылся и Иванов упал с высоты 70 м. Помимо переломов, у россиянина было сильное кровотечение. Он был доставлен в реанимацию.