Погибшего в Сирии российского генерала посмертно представили к награде

Погибшего в Сирии российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова посмертно представили к высокой государственной награде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным Минобороны, Асапов погиб под минометным обстрелом по командному пункту в Сирии. По информации ведомства, точный минометный огонь по военным вели боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка).

«Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. ​В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГ Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины», — сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».

Ранее, 21 сентября, стало известно, что сирийский город Дейр-эз-Зор будет полностью очищен от террористов «в ближайшую неделю». Об этом говорилось в заявлении официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

На тот период времени под контролем правительственным войск Сирии находилось 85% города. Солдаты армии сирийского президента Башара Асада 17 сентября выбили боевиков из восточного городского района Джафра и перерезали пути снабжения для террористов, которые все еще остаются в Дейр-эз-Зоре.