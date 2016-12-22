В Шотландии нашли считавшуюся утерянной 400 лет картину Рубенса

В доме-музее Поллока в шотландском городе Глазго обнаружили портрет герцога Букингема Джорджа Вильерса, который в XVII веке написал фламандский художник Питер Пауль Рубенс. Об этом сообщает газета Scotsman.

По данным газеты, картина была найдена британским журналистом и искусствоведом Бендором Гросвенором. Портрет раньше считался копией оригинальной картины. Журналист провел подробный технический анализ картины, во время которого обнаружились авторские приемы Рубенса, скрытые под слоями пыли и грязи и нанесенной позднее краской.

Фото: Bertrand Guay / AFP

Согласно анализу, картина была написана в 1620-е годы. Подлинность портрета также подтвердили специалисты бельгийского музея «Дом Рубенса». Стоимость картины оценивается в «десятки миллионов фунтов».

«Мы рады представить как можно большему количеству людей возможность увидеть шедевр Рубенса лично», — заявил газете представитель фонда музеев Глазго Дэвид Макдональд.

Дом Поллока является родовым поместьем семейства шотландского политика, писателя и искусствоведа Уильяма Стирлинга-Максвелла. Он был построен в 1752 году. В 1966 году поместье Поллока стал домом-музеем. В нем представлены картины Эль Греко, Франсиско Гойи и Уильяма Блейка.