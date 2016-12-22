Более 35 тыс. человек эвакуировали с Бали из-за угрозы извержения вулкана

С индонезийского острова Бали эвакуировали более 35 тыс. человек из-за угрозы извержения вулкана Агунг. Об этом сообщает ABC News.
В стране был введен наивысший уровень опасности вулканического извержения. Местные власти призвали жителей покинуть район в радиусе 9–12 км от вулкана.
Индонезийский министр Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что жители этого района «должны готовиться к худшему». Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо сообщил, что в центры эвакуации были доставлены 14 т гуманитарной помощи.
Последний раз извержение Агунга произошло в 1964 году. Тогда погибли 1100 человек, десятки тысяч людей остались без жилья. Высота вершины вулкана — 3142 м. Диаметр кратера — 520 на 375 м. Глубина кратера — 200 м.