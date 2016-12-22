В Турции россиянин попал в реанимацию после полета на параплане

Россиянин Илья Иванов пострадал в районе турецкого города Фетхие в провинции Мугла во время полета на параплане. Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News.
Инцидент произошел 23 сентября. Во время полета на параплане с горы Бабадаг купол парашюта Иванова внезапно закрылся, и турист упал с высоты 70 м. При падении он получил множество переломов, и у него открылось сильное кровотечение. Россиян находится в критическом состоянии в реанимации.
Ранее, 14 сентября, появилась информация о том, что в населенном пункте Ореншехир на востоке Турции повесился российский турист Андрей Огородников. Об этом сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России в Анталье.
По его словам, труп был найден еще 11 сентября в сквере рядом с отелем, в котором проживал турист, однако об этом стало известно только 14 сентября. Собеседник РБК отметил, что дипломатическое ведомство связалось с родственниками погибшего и сообщило о трагедии. По данным турецкого издания Millyet, Огородникову было 27 лет.