В «Открытии» подтвердили изъятие средств менеджеров для докапитализации

Управляющий директор банка «ФК Открытие» Александр Дмитриев подтвердил информацию о списании средств с личных счетов топ-менеджеров кредитной организации для докапитализации. Об этом сообщает ТАСС.

«Прекращение обязательств банка «ФК Открытие» перед рядом управляющих работников и контролирующих банк лиц осуществляется в рамках участия Банка России в реализации мер по финансовому оздоровлению банка. При этом средства со счетов работников и контролирующих лиц списываются в пользу банка», — заявил Дмитриев.

По его словам, прекращение обязательств перед менеджментом по кредитам, займам и депозитам «является одним из необходимых условий для докапитализации банка за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора».

Накануне, 23 сентября, портал «Банки.ру» со ссылкой на близкие к «Открытию» источники сообщал, что временная администрация банка списала средства с личных счетов топ-менеджеров для докапитализации.

По данным источников, средства были также списаны у руководителей филиалов, бухгалтеров и региональных управляющих. «Некоторым региональным управляющим банка сейчас по сути заблокирован доступ ко всем имеющимся у них денежным средствам, включая поступления зарплаты. Люди сидят без денег», — сообщил порталу работник одного из региональных подразделений банка.



В конце августа Банк России заявил о санации «Открытия» и введении в банке временной администрации. По словам первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, банку потребовалась санация из-за того, что «Открытие» приобрело убыточную на рынке ОСАГО компанию «Росгосстрах» и провело «не совсем удачную» санацию кредитной организации «Траст». В середине сентября Банк России утвердил план по «спасению» «ФК Открытие». В плане говорилось о докапитализации банка и предоставлении средств на поддержание его ликвидности.