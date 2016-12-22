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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8
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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8
Общество, 16:02
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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8

В мексиканском штате Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального сейсмологического центра Мексики (SSN).

По данным центра, землетрясение произошло в 5:06 по местному времени (13:06 мск) на глубине 57 км. Очаг землетрясения находился в 122 км юго-западнее города Тонала в мексиканском штате Чьяпас. Данные о пострадавших и погибших не указываются.

Ранее, 24 сентября, координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте заявил, что число жертв землетрясения, произошедшего 19 сентября, увеличилось до 305 человек.

По его словам, 167 человек погибли в мексиканской столице Мехико, еще 73 — в штате Морелос, 45 человек погибли в штате Пуэбла, 13 — в штате Мехико, еще шестеро в штате Герреро, и один человек погиб в штате Оахака. Накануне, 23 сентября, Пуэнте сообщал о 293 жертвах землетрясения.

Последствия землетрясения в Мексике. Фоторепортаж Еще 8 фото
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По данным российского внешнеполитического ведомства, около 100 российских туристов, бывших в Мексике во время землетрясения, не пострадали.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября в 21:14 мск в 98 км юго-западнее города Пуэбло-де-Сарагоса на юге республики. После этого были зафиксированы еще 11 подземных толчков магнитудой до 4,0. В результате землетрясения было разрушено множество жилых домов, в том числе те, в которых проживали представители российской дипломатической миссии в Мехико. Подземные толчки также лишили электричества около 4 млн мексиканцев.
Теги: Мексика , землетрясение
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