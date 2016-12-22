В Уфе футболистов эвакуировали из отеля из-за сообщения о бомбе

Футболистов «Уфы» эвакуировали из отеля незадолго до начала домашнего матча в рамках чемпионата России с тульским «Арсеналом». Об этом пресс-служба башкирского клуба сообщила в Twitter.
Как рассказал ТАСС гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, анонимный звонок о бомбе поступил в отель за три часа до начала игры. «Команде пришлось сразу выехать на стадион. Сейчас все нормально, команда в полном составе выехала на игру», — сказал гендиректор.
Волна анонимных звонков о «минировании» школ и вузов, торговых центров и административных зданий по всей России идет с 10 сентября. Злоумышленники уже «минировали» объекты в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе, Тюмени, Перми и других городах. Ущерб от массовых эвакуаций в период с 10 по 17 сентября источник РБК в МВД оценил в 300 млн руб.