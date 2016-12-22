В Лондоне задержали подростка по делу об атаке ядовитой жидкостью

Шесть человек пострадали в торговом центре в Лондоне из-за распыленного там накануне, 23 сентября, ядовитого вещества. Как сообщает The Guardian, полиция задержала 15-летнего подростка.

Как сообщает издание, опасное вещество попало на людей во время возникшего конфликта между двумя группами молодых людей. По словам свидетелей, одному из молодых людей вещество попало на лицо: «на полу лежал парень, он кричал от боли, и его друзья верещали «это кислотная атака, он горит». Несколько человек бросились смывать вещество с их кожи», — сказал очевидец.

В Скотленд-Ярде подчеркнули, что не склонны считать произошедшее терактом. По данным полиции, по делу о нападении задержан 15-летний подросток, ему грозит обвинение в причинении тяжкого телесного вреда.