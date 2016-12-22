Число жертв землетрясения в Мексике превысило 300 человек

Число жертв землетрясения в Мексике, которое произошло 19 сентября, ​возросло до 305 человек. Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.

«Всего общее число погибших — 305 человек: 167 в городе Мехико, 73 в штате Морелос, 45 — в Пуэбле, 13 — в штате Мехико, 6 — в Герреро, 1 — в Оахаке», — написал Пуэнте.

Ранее сообщалось о 293 погибших. МИД России 20 сентября заявлял, что россияне (около ста туристов) не пострадали в результате землетрясения.

Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы 19 сентября в 98 км юго-западнее города Пуэбло-де-Сарагоса на юге Мексики. Затем произошло еще 11 подземных толчков магнитудой до 4,0. Землетрясение разрушило множество зданий, в результате многие мексиканцы остались без жилья, без электричества остались около 4 млн граждан страны.