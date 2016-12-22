В Приморском океанариуме во Владивостоке погибла белуха

В приморском океанариуме, где ранее следователи возбудили уголовное дело против экс-гендиректора за гибель животных, погибла белуха. Как рассказала агентству «Интерфакс» представитель океанариума Елена Молчанова, животное запуталось в принесенных штормом снастях.

«Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне пришел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась», — пояснила Молчанова.

Представитель добавила, что дежурный техник пытался освободить белуху, но не смог справится с «600-килограммовым животным».

Ранее в Приморском океанариуме погибли двое молодых моржей, в связи с этим против экс-гендиректора учреждения было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 (халатность). Сообщалось, что к болезни, а затем и гибели животных привели условия, «не соответствовавшие надлежащему и безопасному содержанию особей».

Кроме того, с момента открытия — 2016 года — в океанариуме погибли пятимесячный сивуч, два дельфина-белобочки, дельфин-афалина и белуха.