Рейтинг одобрения Макрона вырос впервые за два месяца

После двух месяцев падения рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона поднялся на пять пунктов и достиг 45%. Об этом сообщает еженедельник Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса центра Ifop.

Как отмечает издание, популярность премьер-министра Франции Эударда Филиппа также выросла на один пункт и достигла одобрения в 48%.

По словам представителя Ifop Фредерика Дабиа, прошлые президента Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози в сентябре 2007 и в 2012 года теряли рейтинги «Макрон сломал тренд», — сказал аналитик.

В конце августа сообщалось, что рейтинг одобрения Макроном упал на 14%. Это означало, что работой своего лидера были недовольны 57% французов. Согласно соцопросом в последний месяц лета президента поддерживали 40% опрошенных, в то время, как в июле его одобряли 54% респондентов. Как отмечалоJournal du Dimanche, рейтинг Макрона падал намного быстрее, чем у Франсуа Олланда и Николя Саркози. За июль и август Макрон потерял 24 пункта одобрения.

