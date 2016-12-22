В Хабаровске на месте пожара в квартире нашли тела трех человек

В Хабаровске на месте пожара в квартире были найдены тела трех человек. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Хабаровскому краю.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Панфиловцев. Пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже. Прибывшие на место пожарные сообщили, что в квартире было обнаружено задымление. К окну квартиры была подана автолестница. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пожар был потушен.
В квартире были найдены три мертвых человека. От огня также пострадал диван и вещи, которые находились рядом с ним. В МЧС отметили, что причины пожара уточняются. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа. К тушению пожара были привлечены 24 человека и восемь единиц техники.