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В Лондоне 6 человек пострадали в результате распыления вредного вешества
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В Лондоне 6 человек пострадали в результате распыления вредного вешества
Общество, 00:29
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В Лондоне 6 человек пострадали в результате распыления вредного вешества

В районе торгового центра на востоке Лондона шесть человек пострадали от вредной субстанции, которую распылила группа мужчин. Об этом сообщили в лондонской полиции, передает Reuters.

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел около торгового центра Вестфилд. Один мужчина был задержан за нанесение телесных повреждений, отметили в полиции.

Произошедшее полиция не рассматривает как террористический акт. Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на полицию, на месте инцидента выставлен кордон.

Один из очевидцев рассказал телеканалу, что в группе людей завязался спор. Помощник менеджера в Burger King, сказал, что одна из жертв вошла в ресторан быстрого питания, чтобы «смыть кислоту с лица». «У него были порезы около глаз, и он пытался промыть их водой», — рассказал очевидец.
 

Теги: Лондон , происшествие , распыление веществ
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