Из психоневрологического диспансера под Тверью эвакуировали 180 человек

В Тверской области из здания психоневрологического диспансера эвакуировали свыше 180 человек, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС. Людей эвакуировали из-за задымления, которое возникло в подсобном помещении диспансера. Здание расположено в Калиниском районе, уточнили в ведомстве.
Позже задымление было ликвидировано, пишет агентство.
В результате случившегося никто не пострадал, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону. Причины произошедшего устанавливаются.
В декабре 2015 года вице-премьер Ольга Голодец заявляла о планах вывести из эксплуатации психоневрологические диспансеры с деревянными перекрытиями. « Это слишком высокий риск, в ближайшее время будет разработана всероссийская программа о выводе таких учреждений из системы», — говорила она.
Голодец добавила, что собирается усилить программу поддержки диспансеров. Кабмин намерен построить новые здания, отмечала она.