Путин анонсировал рекордный урожай в этом году

Сельскохозяйственный урожай в 2017 году может побить предыдущие рекорды. Такими ожиданиями поделился президент России Владимир Путин на совещании с министром экономического развития Максимом Орешкиным и главой Минпромторга Денисом Мантуровым, которое состоялось в субботу, 23 сентября.

«Похоже, будет опять рекордный урожай», — сказал Путин. «Да, начиналось все не очень хорошо, но сейчас просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай, и урожайность находится на уровне выше прошлого года», — подтвердил его прогнозы Орешкин (цитата по «РИА Новости»).

В минувшую пятницу премьер Дмитрий Медведев на совещании о ходе проведения сезонных полевых работ говорил, что урожай зерна в России достиг 117 млн т. «Намолочено уже более 117 млн т зерна. Я пока других прогнозов делать не буду, но очевидно, что мы не только полностью обеспечим свои потребности, но и выполним все экспортные контракты», — цитировало его агентство.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев в недавнем интервью РБК говорил, что, по прогнозам министерства, в этом году будет собрано около 110 млн т зерна. «С учетом резкого похолодания, которое уже пришло в ряд регионов нашей страны, мы сохраняем наш достаточно консервативный прогноз: будет собрано порядка 110 млн т зерна. Это меньше, чем в прошлом году, когда урожай составил рекордные 120 млн т, но выше средних сборов за последние пять лет», — подчеркнул Ткачев.