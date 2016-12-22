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Times сообщила о готовности Лондона заплатить €45 млрд за выход из ЕС
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Times сообщила о готовности Лондона заплатить €45 млрд за выход из ЕС
Политика, 18:20
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Times сообщила о готовности Лондона заплатить €45 млрд за выход из ЕС

Лондон готов заплатить €45 млрд (£40 млрд) отступных Евросоюзу за Brexit. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в Брюсселе, которые ссылаются на программную речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из ЕС. С этой речью она выступила 21 сентября во Флоренции.

По данным собеседников издания, сумма выплаты складывается из двух частей. Первая часть — сумма около €20 млрд (£17 млрд) — о которой Несколько дней назад писало издание Financial Times. По данным издания, правительство Британии готово согласиться выплатить €20 млрд (£17 млрд) за выход из Евросоюза. Также издание сообщало, что Брюссель запросил больше, и союз хотел бы получить около €100 млрд (£88 млрд).

Другая часть выплаты (также около €20 млрд) — это «иные обязательства» Великобритании, которые, по словам источников Times, будут обсуждаться отдельно, а выплаты могут растянуться на долгие годы.

Во время выступления во Флоренции Мэй призвала Лондон выполнить обязательства перед ЕС до завершения текущего бюджетного периода, который рассчитан до 2020 года, отмечает Times.

Теги: Евросоюз , Лондон , Brexit , Тереза Мей
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