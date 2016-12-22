Times сообщила о готовности Лондона заплатить €45 млрд за выход из ЕС

Лондон готов заплатить €45 млрд (£40 млрд) отступных Евросоюзу за Brexit. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в Брюсселе, которые ссылаются на программную речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из ЕС. С этой речью она выступила 21 сентября во Флоренции.

По данным собеседников издания, сумма выплаты складывается из двух частей. Первая часть — сумма около €20 млрд (£17 млрд) — о которой Несколько дней назад писало издание Financial Times. По данным издания, правительство Британии готово согласиться выплатить €20 млрд (£17 млрд) за выход из Евросоюза. Также издание сообщало, что Брюссель запросил больше, и союз хотел бы получить около €100 млрд (£88 млрд).

Другая часть выплаты (также около €20 млрд) — это «иные обязательства» Великобритании, которые, по словам источников Times, будут обсуждаться отдельно, а выплаты могут растянуться на долгие годы.

Во время выступления во Флоренции Мэй призвала Лондон выполнить обязательства перед ЕС до завершения текущего бюджетного периода, который рассчитан до 2020 года, отмечает Times.