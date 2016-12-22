По факту ДТП в Калининградской области возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, которые повлекли гибель семерых человек при ДТП в Калининградской области, сообщается на сайте главного управления СКР по региону.
Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По информации следователей, водитель пассажирского микроавтобуса перевозил не менее 15 пассажиров, двигаясь по автодороге Калининград — Черняховск — Нестеров. «Следствием установлено, что пассажиры располагались в креслах, в большей части не оборудованных ремнями безопасности, необходимых для данной категории транспортных средств», — говорится в сообщении.
В Следственном комитете отметили, что девять пассажиров после ДТП были госпитализированы. Несовершеннолетних среди травмированных и погибших нет, добавили в ведомстве.
Ранее следователи полиции завели уголовное дело в отношении предполагаемого виновника ДТП под Калининградом ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц). Водителя внедорожника, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, задержали. «Водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим», — отмечали в МВД.
Авария в Гвардейском районе Калининградской области произошла в ночь на 23 сентября. Все семеро погибших ехали в маршрутке.