По факту ДТП в Калининградской области возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, которые повлекли гибель семерых человек при ДТП в Калининградской области, сообщается на сайте главного управления СКР по региону.

Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

​По информации следователей, водитель пассажирского микроавтобуса перевозил не менее 15 пассажиров, двигаясь по автодороге Калининград — Черняховск — Нестеров. «Следствием установлено, что пассажиры располагались в креслах, в большей части не оборудованных ремнями безопасности, необходимых для данной категории транспортных средств», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете отметили, что девять пассажиров после ДТП были госпитализированы. Несовершеннолетних среди травмированных и погибших нет, добавили в ведомстве.

Ранее следователи полиции завели уголовное дело в отношении предполагаемого виновника ДТП под Калининградом ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц). Водителя внедорожника, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу, задержали. «Водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим», — отмечали в МВД.

Авария в Гвардейском районе Калининградской области произошла в ночь на 23 сентября. Все семеро погибших ехали в маршрутке.