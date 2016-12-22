Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в штате Оахака в Мексике

Крупное землетрясение магнитудой 6.2 произошло в 19 км от города Матиас-Ромеро ​штата Оахака в Мексике. Об этом говорится в сообщении на сайте Геологической службы США (USGS).

Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщила, что магнитуда этого землетрясения ​- 5.

Из-за ЧП были эвакуированы некоторые районы и приостановлены работы по поиску жертв предыдущего землетрясения, ​пишет издание El Colombiano.

Еще одно землетрясение было зафиксировано в 5:38 по местному времени, его эпицентр находится 123 км к юго-востоку от города Салина-Крус в Оахаке. Об этом сообщила мексиканская сейсмическая служба SASMEX.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября в 21:14 мск в 98 км к юго-западу от мексиканского города Пуэбло-де-Сарагоса. Позже произошло еще 11 подземных толчков магнитудой до 4,0.

Жертвами природного катаклизма стали не менее 293 человек. В Мехико погибли 155 человек, в штате Морелос — 73, в штате Пуэбла — 45, в штате Мехико — 13, в Герреро — шесть, в Оахаке — один.

Землетрясение уничтожило дома в Мехико, где арендовали квартиры дипломаты из России. Около 100 российских туристов, которые находились в Мексике, не пострадали.

Без электричества остались примерно 4 млн мексиканцев.