СМИ заявили о возврате с хлопковых полей Узбекистана педагогов и учащихся

В Узбекистане студенты вузов, сотрудники образовательных и медучреждений, которых привлекли к сбору хлопка, с 22 сентября возвращаются с полей на работу и учебу. Об этом сообщает узбекское издание «Газета.uz» со ссылкой на источник в правительстве страны.

Вечером 21 сентября на селекторном совещании по сбору урожая хлопка премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов потребовал обеспечить исполнение протокольного решения кабмина от 8 августа. В нем запрещается в принудительном порядке привлекать к сбору урожая хлопка 2017 года несовершеннолетних и работников организаций, учреждений сферы образования и здравоохранения.

Ранее издание «Новости Узбекистана» сообщало, что в стране с 11 сентября началась массовая отправка студентов на сбор хлопка. В Андижанской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях сообщали, что 16–17 сентября сотрудники образовательных и медицинских учреждений и студенты вузов в массовом порядке были отправлены на хлопок. Также на сбор хлопка с ночевкой были отправлены воспитатели детских садов в Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Андижанской и Ташкентской областях Узбекистана. По информации издания, бизнесмены из Самарканда и Ферганской области жаловались, что с них собирают деньги за неучастие в сборе хлопка.

Фермерские хозяйства в Узбекистане могут привлекать к сбору хлопка неработающих граждан и представителей «Отрядов самоотверженной молодежи» («Фидоий ёшлар отряди»). Это проект узбекского Союза молодежи для незанятой молодежи, которая может получать деньги, участвуя в разных сезонных работах, пишет «Газета.uz».

Во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в стране были приняты «действенные меры по искоренению детского и принудительного труда».

По данным Reuters, несмотря на прекращение использования детского труда в 2015 году в Узбекистане, страна входит в топ-5 правонарушителей, согласно Глобальному индексу рабства, который в 2016 году составила правозащитная благотворительная организация Walk Free Foundation.

По данным группы, около 4% жителей Узбекистана (31 млн человек) живут в условия «современного рабства». По этому показателю страна занимает второе место после КНДР.