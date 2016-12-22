Похороны оперного певца Соткилавы прошли в Тбилиси

Оперного певца, солиста Большого театра и народного артиста СССР Зураба Соткилаву похоронили на Сабурталинском кладбище в Тбилиси 23 сентября, сообщает «Интерфакс».

Перед похоронами в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили прошла гражданская панихида по артисту. Проститься с ним пришел президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выразивший соболезнования семье и близким покойного.

В сообщении отмечается, что гроб с телом оперного певца вынесли из театра под аплодисменты​.

Зураб Соткилава умер 18 сентября в Москве после продолжительной болезни. В 2015 году стало известно об онкологическом заболевании тенора. Пройдя курс химиотерапии, он вернулся к работе.

В Москве прощание с Соткилавой прошло 20 сентября в Большом театре. На следующий день тело артиста, по данным агентства «Новости-Грузия», доставили в Тбилиси.

Он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, грузинским орденом Почета, а также имел другие награды.