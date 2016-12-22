На Рязанской ГРЭС произошел взрыв

На Рязанской ГРЭС в Новомичуринске прогремел взрыв, сообщается на сайте Министерства энергетики.

Взрыв угольно-воздушной смеси произошел в 00:28 мск в угольной мельнице котлотурбинного цеха, говорится в сообщении. После взрыва последовало тление угольной пыли. Инцидент произошел при отключении котла энергоблока. В результате случившегося пострадал один человек, его госпитализировали, добавили в ведомстве.

Источник РБК в прокуратуре Пронского района Рязанской области сообщил, что число пострадавших в настоящий момент уточняется. «Начата проверка», — добавил он.

В результате взрыва повредилось остекление и стеновые панели, сообщили в Минэнерго. «В 00:45 мск тление угольной пыли ликвидировано, оборудование и несущие конструкции станции не повреждены», — говорится в сообщении. Станция работает в соответствии с диспетчерским графиком, последствии для потребителей нет.

Михайловский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области начал доследственную проверку после взрыва, сообщается на сайте ведомства. ​«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве.