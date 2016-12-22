Удальцов сообщил о своем задержании в центре Москвы

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил о своем задержании в центре Москвы. Как сообщил Удальцов в Twitter, задержание произошло возле Страстного бульвара.

Инцидент произошел до начала несогласованной акции «Антикапитализм». «Шли спокойно, без плакатов и лозунгов — сотрудники полиции подошли и сказали, что они [участники акции] «собрались для проведения несанкционированной акции», — написал Удальцов. По его словам, полиция задержала более 30 человек.

Как сообщает незарегистрированная партия «Другая Россия», среди задержанных — основатель организации Эдуард Лимонов.

В разговоре с РБК Дежурный пресс-службы ГУ МВД по Москве сообщил, что ему неизвестно о задержании 30 активистов, в том числе Сергея Удальцова.