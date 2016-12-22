Бывший глава Бурятии назначен сенатором от республики

Бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын, который в феврале попал под ротацию губернаторов, назначен членом Совета Федерации — представителем исполнительной ветви власти республики. Назначение подписал 22 сентября новый глава Бурятии Алексей Цыденов. Соответствующий документ опубликован (.pdf) на сайте бурятского правительства.

Наговицын пришел на смену Татьяне Мантатовой, которая была назначена Цыденовым сенатором от Бурятии 16 февраля 2017 года. Ранее она была депутатом Народного Хурала республики.

Наговицын возглавил Бурятию 23 июля 2007 года и проработал на этом посту до 7 февраля 2017 года. В отставку он подал по собственному желанию. Он подчеркнул, что решил не баллотироваться на третий срок, потому что должна быть ротация для оживления экономики. Он также отметил, что хочет использовать свой потенциал «именно сейчас и на государственной должности», чтобы приносить пользу не только Бурятии, но и стране. После его ухода исполнять обязанности главы республики стал занимавший тогда пост заместителя министра транспорта Алексей Цыденов.

Выборы главы Бурятии прошли в республике 10 сентября впервые за 15 лет. Кандидат от «Единой России» Алексей Цыденов получил 87,5% голосов избирателей (в некоторых районах республики — 95% голосов).

В феврале в отставку подали главы пяти регионов России: руководитель Пермского края Виктор Басаргин, глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын, руководитель Рязанской области Олег Ковалев и губернатор Карелии Александр Худилайнен. По данным источника «Интерфакса», после ухода карельского губернатора «завершилась» череда февральских отставок глав регионов.

Ранее сенатором от Новгородской области был назначен бывший губернатор области Сергей Митин, который покинул свой пост «по собственному желанию» в период ротации глав российских субъектов в феврале.