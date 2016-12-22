Задержан подозреваемый по делу о гибели 7 человек в ДТП под Калининградом

Следователи полиции возбудили уголовное дело против предполагаемого виновника ДТП с маршруткой под Калининградом, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, 34-летний житель Калининградской области задержан и помещен в изолятор.
По версии полиции, 22 сентября на трассе Калининград–Черняховск–Нестеров водитель внедорожника, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии водитель и шесть пассажиров маршрутки погибли, еще девять человек получили ранения.
«Водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим», — сообщила представитель МВД. Против водителя внедорожника возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц», максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.