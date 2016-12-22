В столичном аэропорту Домодедово задержаны свыше 10 рейсов «ВИМ-Авиа»

В московском аэропорту Домодедово задержаны 14 рейсов авиакомпании «ВИА-Авиа». Об этом говорится на сайте аэропорта.
Согласно онлайн-табло, рейсы с 16:50 22 сентября до 9:20 23 сентября имеют статус «будет информация», последний вылет состоялся 22 сентября в Даламан.
Отложены рейсы по России в Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сочи, Краснодар, а также по международным направлениям — Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван.
В конце июня транспортная прокуратура возбудила дело против «ВИМ-Авиа» из-за задержки свыше 170 рейсов в период с 28 мая по 12 июня. Фигурантом дела стал гендиректор авиаперевозчика Александр Кочнев. В прокуратуре установили, что задержки рейсов происходили из-за технического состояния, а также позднего прибытия самолетов авиакомпании.