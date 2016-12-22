СМИ сообщили о хакерских атаках России на 21 штат во время выборов в США

Правительство США сообщило о хакерских атаках России на 21 штат в ходе президентских выборов в Штатах в 2016 году. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, речь идет о штатах Алабама, Аляска, Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Дэлавер, Иллинойс, Айова, Мэриленд, Миннесота, Северная Дакота, Оклахома, Орегон, Техас и Вашингтон. По данным Reuters, в их число также входят штаты Висконсин, Огайо, Флорида, Пенсильвания и Калифорния. Эту информацию Reuters подтвердил источник в Министерстве внутренней безопасности США, однако он отказался назвать точное количество штатов и их названия.

Администратор Электоральной комиссии Висконсина Майкл Хаас также подтвердил Reuters о том, что штат подвергся хакерской атаке. По его словам, хакеры, нанятые «российским правительством», нацеливались на электронную систему регистрации избирателей. Вместе с тем, их попытки, как и в остальных штатах, не увенчались успехом. По данным Associated Press, хакеры смогли получить доступ к избирательным системам только в штате Иллинойс.

В январе 2017 года национальная разведка США обнародовала доклад, в котором обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Россия несет ответственность за хакерские атаки на серверы Демократической партии. Россия отвергла эти обвинения, а в Кремле добавили, что страна ежедневно подвергается тысячам западных кибератак.