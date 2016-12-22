Россия и Китай провели учения по спасению экипажа аварийной подлодки

Моряки Военно-морского флота (ВМФ) России и китайские моряки в ходе совместных учений «Морское взаимодействие-2017» отработали оказание помощи экипажу аварийной подводной лодки. Об этом заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев, сообщает «Интерфакс».
«Экипажи спасательных судов «Игорь Белоусов» и «Чандао», во взаимодействии с морской авиацией Тихоокеанского флота осуществили поиск «аварийной» подводной лодки, залегшей на грунт на глубине около 50 метров», — сообщил Матвеев.
По его словам, моряки обследовали субмарину с помощью подводных поисково-спасательных роботов. Затем военнослужащие провели эвакуацию личного состава подлодки при помощи глубоководных спасательных аппаратов «Бестер-1» и «LR-7» и доставили подводников на спасательные суда. Там условно пострадавшим оказали медицинскую помощь и провели «лечебную рекомпрессию и декомпрессию».
Учения начались 18 сентября и пройдут до 26 сентября 2017 года. Они проходят на базе Тихоокеанского флота России.