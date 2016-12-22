Госкомпании сообщили об инвестициях на 4,4 трлн руб. для Дальнего Востока

«Общая сумма финансирования «дальневосточных разделов» девяти ключевых госпредприятий России составляет 4,4 трлн рублей», — сказал Ниязметов. По его словам, за этой суммой стоят «конкретные рабочие места, налоги, поступления в бюджет и улучшение качества жизни макрорегиона».
В пример Ниязметов привел компанию «Газпром», которая в течение 10 лет должна реализовать восточную газовую программу, цель которой — «создание единой системы транспорта, добычи и переработки газа на востоке страны». Выполнение этой программы, по словам замминистра, обеспечит «надежное газоснабжение потребителей РФ и создаст экспортный потенциал на Дальнем Востоке России».
Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в ходе реализации программы компания подготовила ресурсную базу объемом более 5 трлн куб.м. газа. Также компания обустроила Сахалинский, Камчатский, Якутский и Иркутский центры газодобычи и построила крупные магистральные газопроводы. Он также сообщил, что «Газпром» принял решение начать постройку Амурского газоперерабатывающего завода. Он будет ежегодно перерабатывать 42 млрд куб.м. газа.
«Объекты такого масштаба Россия не строила более 40 лет, последним таким объектом был Оренбургский газоперерабатывающий завод» — отметил Миллер. Он подчеркнул, что новый завод после начала работы станет «вторым по мощности в мире». Миллер также назвал его «стержнем газоперерабатывающего и газохимического кластера на Дальнем Востоке».
Ранее 21 сентября источник РБК сообщил, что «Газпром» согласился поставлять 2,3 млрд куб.м. газа в год для будущего НПЗ «Роснефти» в Находке (ВНХК), который будет запущен в 2021-2022 годах в обмен на сырье для развития проекта «Сахалин-2». Эту информацию подтвердили РБК три федеральных чиновника.
Газ для этого проекта будет поставляться с месторождения «Сахалин-1», в котором «Роснефть» имеет долю в 20%. Компания также пообещала добиться согласия по вопросам поставки газа для «Газпрома» у других дольщиков, включая американскую компанию ExxonMobil. По словам одного из федеральных чиновников, с «Сахалина-1» на «Сахалин-2» будет поставляться «полный объем газа проекта».