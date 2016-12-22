В Мексике разбился вертолет с помощью для пострадавших от землетрясения

Вертолет генеральной прокуратуры Мексики, на борту которого был груз гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения, разбился в муниципалитете Сан-Карлос-Яутепек в южном штате Оахака. Об этом сообщает Sinembargo.
По словам национального координатора сил гражданской обороны Мексики Луиса Фелипе Пуэнте, в результате аварии пострадали три человека, еще четверо не получили ранений. Причина авиакатастрофы не указываются.
Ранее 23 сентября Пуэнте сообщал, что жертвами землетрясения в Мексике стали 293 человека. Погибшие проживали в столице — Мехико, а также в штатах Морелос, Пуэбла, Мехико, Герреро и Оахака.
Днем ранее 22 сентября было известно о 273 погибших из-за подземных толчков. Министерство иностранных дел России 20 сентября располагало данными о 250 жертвах землетрясения. В МИД отметили, что ни один из 100 находившихся во время подземных толчков в Мексике российских туристов не пострадал.
Землетрясение магнитудой 7,1 баллов произошло 19 сентября в 21:14 мск в 98 км к юго-западу от города Пуэбло-де-Сарагоса на юге Мексики. После этого были зафиксированы еще 11 подземных толчков магнитудой до 4,0 баллов. В результате вызванных землетрясением разрушений многие жители Мексики были лишены жилья. Также землетрясение уничтожило жилые дома в Мехико, в которых работники российской дипмиссии снимали квартиры. Кроме того, подземные толчки лишили электроэнергии примерно 4 млн мексиканцев.
Президент Владимир Путин принес соболезнования президенту Мексики Энрике Пенье Ньето и родственникам погибших во время землетрясения. Он также заявил, что Россия готова помочь Мексике в ликвидации последствий землетрясения.