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Власти Калининградской области пообещали помочь семьям погибших в ДТП
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Власти Калининградской области пообещали помочь семьям погибших в ДТП
Общество, 02:43
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Власти Калининградской области пообещали помочь семьям погибших в ДТП

Семьям погибших в результате ДТП с участием маршрутки и внедорожника Mercedes власти Калининградской области окажут помощь. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщается на сайте областного правительства.

«Мною дано поручение врио руководителя аппарата правительства региона Алексею Родину обеспечить всестороннюю, в том числе, в случае необходимости, и материальную поддержку семьям погибших и пострадавших в автокатастрофе», — сказал Алиханов.

Он также поручил Министерству здравоохранения Калининградской области оказать пострадавшим в ДТП необходимую помощь, а «соответствующим структурам» дал указание разобраться в причинах аварии. Алиханов назвал происшествие «страшной трагедией» и выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также пожелал «скорейшего выздоровления» всем пострадавшим в ДТП.

Авария произошла в ночь на 23 сентября в Гвардейском районе Калининградской области на трассе Калининград — Черняховск. Столкнулись маршрутка и внедорожник Mercedes. В результате аварии погибли семь человек, еще шестеро были госпитализированы. По предварительной информации, в маршрутке ехали 20 человек.

Как сообщили ТАСС в областном УМВД, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения одной из машин. Руководитель пресс-службы УМВД Светлана Поставничая заявила «РИА Новости», что все погибшие и пострадавшие были пассажирами маршрутки.

В настоящий момент на месте аварии находятся главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев и врио руководителя аппарата правительства региона Алексей Родин.
Теги: ДТП , жертвы , Калининградская область
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