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На Южные Курилы прибыл первый чартерный рейс из Японии
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На Южные Курилы прибыл первый чартерный рейс из Японии
Политика, 02:13
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На Южные Курилы прибыл первый чартерный рейс из Японии

Первый чартерный рейс из Японии прибыл на Южные Курилы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора Сахалинской области.

«Самолет Bombardier Q400 авиакомпании «Аврора» сегодня утром вылетел из аэропорта Накасибецу префектуры Хоккайдо. На острова Кунашир и Итуруп он доставил 68 иностранных граждан» — указывается в сообщении.

В состав делегации входят японские граждане, ранее проживавшие на этих островах, а также их родственники, представители МИД Японии, медики и переводчики. Самолет приземлился в кунаширском аэропорту «Менделеево» в 09:05 по местному времени (02:05 мск). Туристы посетят кладбища на Курильских островах, где похоронены их родственники. Рейс отправится обратно в Японию в 18:40 по местному времени (11:40 мск).

Рейс был запланирован еще на середину июня 2017 года, однако был отложен из-за нелетной погоды, в частности полету помешал «густой туман». В состав японской делегации должно было войти 70 человек, в основном пожилого возраста. Туристы планировали посетить острова Кунашир и Итуруп. Там они намеревались посетить могилы своих родственников и места их бывшего проживания.

В марте 2017 года стало известно, что Япония намерена запустить чартерные рейсы на Южные Курилы. Рейсы были открыты после того, как президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи в конце апреля 2017 года обсудили начало авиасообщения между Курилами и Японией. Японским гражданам не требуется виза для посещения островов, однако раньше они могли добраться до Курил только на пароме.

Теги: Россия , Япония , Южные Курилы , чартерный рейс
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