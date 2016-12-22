Число жертв землетрясения в Мексике выросло до 293 человек

В результате землетрясения в Мексике, произошедшего 19 сентября, погибли, по меньшей мере, 293 человека. Об этом сообщил национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.
«На данный момент сообщается о 293 погибших: в Мехико — 155, в штате Морелос — 73, в штате Пуэбла — 45, в штате Мехико — 13, в штате Герреро — шесть и в штате Оахака — один».
Накануне 22 сентября сообщалось о 273 жертвах землетрясения. МИД России 20 сентября заявлял о 250 погибших. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что россияне (около 100 туристов) не пострадали в результате землетрясения.
Подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы 19 сентября в 21:14 мск в 98 км юго-западнее города Пуэбло-де-Сарагоса на юге Мексики. Затем произошли еще 11 подземных толчков магнитудой до 4,0. Землетрясение разрушило множество зданий, в результате многие мексиканцы остались без жилья. Кроме того, подземные толчки уничтожили дома в Мехико, в которых снимали квартиры российские дипломаты. Без электричества остались около 4 млн граждан Мексики.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования своему мексиканскому коллеге Энрике Пенье Ньето и родственникам погибших в результате землетрясения. Он также предложил Мексике помощь в ликвидации последствий подземных толчков.