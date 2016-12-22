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В Пуэрто-Рико объявили эвакуацию из-за обрушения дамбы
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В Пуэрто-Рико объявили эвакуацию из-за обрушения дамбы
Общество, 01:29
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В Пуэрто-Рико объявили эвакуацию из-за обрушения дамбы

В Пуэрто-Рико объявили эвакуацию из-за обрушения дамбы

Жителей городов Исабела и Кебрадильяс на северо-западе Пуэрто-Рико эвакуируют из-за обрушения дамбы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Национальной метеорологической службы (NWS) пуэрториканской столицы Сан-Хуан.

«Около 21:00 [по местному времени] работники плотины сообщили, что плотина Гуахатака обрушилась и может вызвать затопление районов, расположенных вниз по течению Реки Рио-Гуахатака» — указывается в сообщении.

«Это экстремально опасная ситуация. В настоящее время автобусы эвакуируют людей из районов так быстро, насколько могут» — говорится в другом сообщении. «Все районы возле реки Гуахатака должны быть эвакуированы немедленно. Ваша жизнь в опасности!» — отмечается в сообщении метеослужбы. В Исабеле и Кебрадильясе проживают около 70 тыс. человек.

Дамба была сильно повреждена ураганом «Мария», который обрушился на остров 21 сентября. Урагану была присвоена четвертая категория. По словам представителя управления по чрезвычайным ситуациям Пуэрто-Рико, «Мария» фактически «разрушила» страну. Ураган также повредил несколько линий электропередачи, из-за чего все жители острова были лишены электричества.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россело сообщал, что на ремонт линий электропередачи уйдут месяцы. По информации пресс-секретаря Россело, во время урагана погиб один человек. Он получил смертельную травму головы деревянной панелью, которая оторвалась от здания из-за сильных порывов ветра, и скончался на месте. В Доминике жертвами урагана стали 14 человек.

В МИД России посоветовали россиянам воздержаться от посещения стран Карибского бассейна из-за урагана «Мария». В частности, МИД рекомендовал российским туристам отложить поездки в Пуэрто-Рико и Доминику, на Багамские острова и в Доминиканскую республику.

В настоящий момент, по данным NWS, ураган движется на северо-запад со скоростью чуть более 14 км/ч. Скорость ветра достигает 201 км/ч.

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