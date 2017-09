Клип группы «Ленинград» номинировали на премию UK Music Video Awards

Клип «Кольщик» российской группы «Ленинград» номинировали на премию UK Music Video Awards в трех категориях. Информация опубликована на сайте премии.

Клип «Ленинграда» был номинирован в категориях «Лучшее иностранное альтернативное видео», «Лучший монтаж видео» и «Лучшие визуальные эффекты в видео». Видеоклип «Кольщик» опубликовали на официальном канале группы в YouTube 14 февраля 2017 года. В настоящий момент количество просмотров клипа составляет более 14,8 млн.

В категории «Лучшее иностранное альтернативное видео» также номинированы американский музыкант Beck с клипом Up All Night, ливанская рок-группа Mashrou’leila и их видео на песню Roman, датский музыкант Peder с роликом Shadows of my mind, французский дуэт Polo&Pan с клипом Coeur crois é, а также австралийские электронщики The Avalanches и их видео на песню Subways.

За номинацию «Лучший монтаж видео» с Ленинградом будут бороться британские исполнители, в частности инди-рок группа alt-J с клипом deadcrush, электронщик Bonobo и его видеоролик на песню Kerala, рок-группа The Rolling Stones с видео на песню Ride ‘em on down и американский хип-хоп исполнитель Young Thug с клипом Wycleaf jean.

В номинации «Лучшие визуальные эффекты в видео» помимо «Ленинграда» представлены канадская индии-рок группа Arcade Fire с роликом Everything everything, французская певица Jain и ее видео на песню Makeba, британский рок-дуэт Royal Blood с клипом Lights out, канадский дуэт Majid Jordan с видеороликом Move together и канадский певец The Weeknd и его видео на песню False alarm.

Результаты будут объявлены на церемонии, которая пройдет 26 октября в концертном зале Roundhouse в Лондоне. Премия UK Music Video Awards вручается ежегодно, в ней заявлены более 30 категорий.

Опубликованный 1 сентября клип группы «Ленинград» на песню «Ч.П.Х.» (пародия на баттл рэп-исполнителей Oxxxymiron и Гнойного (Слава КПСС) набрал 2,9 млн просмотров за сутки. В настоящий момент количество просмотров превышает 15 млн.