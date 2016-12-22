Путин анонсировал реструктуризацию бюджетных кредитов регионов

С 1 января 2018 года в России будет запущена программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.

«С 1 января 2018 года — прошу на это обратить внимание всех коллег из регионов — мы запускаем программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, рассчитанную как минимум на семь лет», — сказал российский лидер. Он отметил, что для отдельных регионов программа может стать «еще более льготной» и может быть продлена на 12 лет.



Путин рассказал, что в первые два года по программе будут предоставляться «максимально льготные условия», когда регионам нужно будет выплачивать каждый год только 5% своего долга. По мнению президента, таким образом субъекты Федерации смогут за два года «вызволить» 438 млрд руб.

Путин объяснил, что разница между действующей программой погашения регионами кредитов и предлагаемым графиком реструктуризации в 2018 году составит​ 250 млрд руб., а в 2019 году она достигнет 117,6 млрд руб. В качестве примера Путин привел Калужскую область, которая при новой программе погашения долга сможет высвободить дополнительно 15,7 млрд руб. в 2018–2019 годах, Смоленская область — 12 млрд руб., Краснодарский край — 10,7 млрд руб., Ульяновская область — 3,8 млрд руб.

Путин отметил, что «фактически это дополнительные деньги, дополнительная помощь регионам со стороны федерального бюджета». Он пояснил, что российские субъекты смогут высвободить деньги и, таким образом, у них будут дополнительные ресурсы, с помощью которых они могут выполнить социально-экономические задачи, связанные с создание новый рабочих мест, повысить уровень жизни граждан и решить вопросы транспортного обслуживания населения.

«Я прошу министра финансов дополнительных сложностей для регионов не создавать», — обратился президент к главе Минфина Антону Силуанову. Путин отметил, что при определении тех регионов, которые получат льготы по выплате процентов по кредитам, надо учитывать прирост налоговой базы, в том числе средств, которые не облагаются налогами по региональным программа. «Это важно для того, чтобы регионы продолжали работу над повышением инвестиционной привлекательности, в том числе, используя налоговые стимулы», — сказал глава государства.

На 1 сентября 2017 года чуть менее 50% всего госдолга регионов приходится именно на задолженность по бюджетным кредитам, которые обходятся субъектам практически бесплатно, в отличие от коммерческих заимствований.

В проекте бюджета на 2018–2020 годы не запланировано предоставление регионам бюджетных кредитов, кроме тех, сумма которых составляет 1–2 млрд руб. ежегодно и которые формируются за счет целевых иностранных займов от международных институтов развития. Регионы будут только возвращать в федеральный бюджет кредиты, полученные ранее: в 2018 году объем возвратов составит 37 млрд руб., в последующие два года 74 млрд руб. ежегодно.

​Сокращение выдачи бюджетных кредитов регионам предполагалось и ранее, однако речь не шла о полном сворачивании такой системы поддержки. В 2016 году было предоставлено 350 млрд руб. бюджетных кредитов, в 2017 году планировалось 200 млрд руб., а затем ежегодная сумма должна снизиться до 50 млрд руб.