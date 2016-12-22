В Донецкой области из-за пожара в полях загорелся военный склад

В Никольском районе Донецкой области взорвался и загорелся склад с боеприпасами, об этом сообщает Минобороны Украины.

По данным ведомства, взрыв произошел около 15:00 по местному времени недалеко от населенного пункта Новоянисоль.

«Во время пожара на полях сельскохозяйственных производителей произошло перекидывание пламени на территорию военного склада одной из воинских частей, которая дислоцируется в указанном районе, в результате чего на объекте возник пожар», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что прошла эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара. Обстоятельства и причины пожара пока не ясны.

По данным главного управления Национальной полиции по Донецкой области, пострадавших в результате пожара нет. «Склад боеприпасов находится на окраине населенного пункта, поэтому организована эвакуация людей из близлежащих домов» (цитата по ТАСС), — сказала пресс-секретарь Наталия Шиман.

В настоящее время взрывы на складе прекратились, тушение пожара продолжается, заключила она.

В апреле в результате пожара на военном складе в Харьковской области были уничтожены боеприпасы на общую сумму в $1 млрд — такую оценку ущербу дал председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

«Лежали десятки тысяч боеприпасов боеспособных и десятки тысяч боеприпасов небоеспособных. Когда пошла эта цепная реакция, мы потеряли на один миллиард долларов боеприпасов», — посетовал парламентарий, отметив, что Украина — «не такая богатая страна».